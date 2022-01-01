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О нас

Альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений для Android.

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Альтернативный магазин приложений для Android

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  • более 1000 приложений
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Наши приоритеты

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Качество

Удобный рубрикатор, умный поиск, тематические подборки от редакторов на все случаи жизни.

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Безопасность

Более 40 проверок для каждого приложения, будьте уверены, NashStore - безопасная среда.

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Платежи (Скоро)

Мы возвращаем возможность использования российских банковских карт, Ваши подписки и онлайн-товары снова доступны.

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Защита от санкций

NashStore и наши правила. Мы не допустим санкционной цензуры. Ваши приложения снова в сторе.

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Для пользователя

Пользуйтесь без ограничений

Верните себе доступ к сервисам и приложениям, к которым Вы привыкли. Откройте для себя новые возможности с новыми приложениями.

  • Совершайте покупки
  • Копите бонусы
  • Будьте уверены в безопасности
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Для разработчика

Разрушая барьеры развития

Блестящие идеи и приложения, меняющие мир. Консультации, диагностика, помощь. Мы всегда рядом.

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Для разработчиков

Получите первыми платежный модуль

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Вернуть возможность совершения платежей в приложениях для российских пользователей - это приоритет нашего магазина.

Участвуйте в подготовке первых SDK.

Войти в первую группу
Для разработчиков

Создаем вместе лучшую экосистему

развития и дистрибуции

мобильных приложений

Предложите решение для развития экосистемы

Партнерство

Войдите в пилотную группу, тестируйте и внедряйте первыми

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У Вас есть вопрос, рекомендация, наставление или идея?
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